Anteprima24.it - Ieri in Campania: nuovo incidente mortale nel Sannio. Molestata infermiera all’ospedale “Cotugno”

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 4 novembre 2024. Avellino – Fa ancora discutere, in particolare a mezzo stampa, il caso di Suor Bernadette, Madre Superiora indonesiana di 45 anni appartenente alla Dicesi di Ariano Irpino- Lacedonia, arrestata nelle scorse settimane con l’accusa di aver sottratto preziosi per un valore di 80mila euro e il ricavato trasferito su conto estero in diverse parrocchie della Diocesi, a Castel Baronia, Bonito, Savignano irpino, Carife oltre che della stessa Ariano. (LEGGI QUI) Benevento – Ancora un tragicostradale nel. Una vettura si è andato a scontrare con il rimorchio di un trattore, nel territorio di Santa Croce del, mentre percorreva la SP105. Il bilancio è molto grave. E’ deceduto sul colpo un 67enne, mentre altri due passeggeri sono risultati gravemente feriti.