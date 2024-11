Tvzap.it - Belen mostra l’attico da sogno: polemica per il divano (lo stesso di Fedez): ecco quanto costa

Personaggi tv.daper il(lodi):– Dopo tanta attesa,Rodriguez ha finalmente terminato i lavori di ristrutturazione nella sua nuova casa a Milano. L'abitazione della showgirl argentina si trova in una delle zone più prestigiose della città. Si tratta di un attico che combina design moderno e dettagli di lusso. La dimora è dominata dai toni freddi, ma non mancano particolari che rimandano al temperamento dell'ex di Stefano De Martino. Sui social qualcuno (invidioso, verrebbe da dire) ha criticatoper la scelta di alcuni elementi di arredo molto costosi. Fortunatamente tanti si sono complimentati con la conduttrice tv per il buon gusto. Di seguito tutte le foto dell'appartamento. ( dopo le foto) daper il(lodi):Il salotto dipresenta uno stile minimalista e al contempo sofisticato, caratterizzato da tonalità neutre e arredi di design.