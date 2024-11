News.robadadonne.it - Arianna David racconta l’anoressia nervosa: “Pesavo 39 kg ma non mi vedevo mai magra”

, ex Miss Italia, si è aperta con Silvia Toffanin sulla sua lotta al, spiegando di litigare con il suo corpo “da 30 anni”. Ospite di Verissimo,, oggi opinionista e madre di due figli, ha dichiarato: “Sono arrivata a pesare 39 chili, ma non mimai”. I problemi sono iniziati proprio dopo la vittoria del titolo di Miss Italia, nel 1993: “Non ero una ragazzina fissata con il corpo e con l’estetica”, ma durante l’adolescenza, aggiunge, “con lo sviluppo i chiletti in più c’erano. Frequentavo il liceo artistico, entrando in classe trovavo sulla lavagna disegni nei quali venivo ritratta a pera, con l’apparecchio ai denti, gli occhiali. La mia sensibilità ha assimilato tutte queste informazioni”. Prima della vittoria al famoso concorso di bellezza, “Volevo solo perdere qualche chilo ma in maniera sana, non c’era ancora l’idea di Miss Italia, il concorso è arrivato per gioco”.