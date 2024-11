Calciomercato.it - Chiesa non basta, il Liverpool prende il post Salah dalla Serie A

Ilpensa al dopoe Slot non si accontenta di: i Reds puntano ancora i radar inA NonFederico. Ilsfoglia la margherita e pensa a chi potrebbe essere il nome giusto per rimpiazzare Mohamednon, ililA (LaPresse) – Calciomercato.itIn scadenza di contratto a fine stagione, l’attaccante egiziano sembra essere arrivato alla sua ultima stagione in maglia Reds. Di un suo addio, probabile destinazione l’Arabia Saudita, si parla ormai da mesi ed allora la società inglese sta già iniziando a lavorare per un eventuale sostituto. Negli ultimi giorni si è parlato di un accordo già chiuso con Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte, ma le cose potrebbero anche non stare così.