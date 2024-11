Lapresse.it - Kamala Harris di fronte a Kamala Harris: lo sketch al Saturday Night Live

incontraal Satuday: il video è stato postato su X. La ‘scenetta’ insieme a Maya Rudolph, che nello show interpreta spesso proprio la candidata dem alla presidenza. “Vorrei parlare con qualcuno che è stata nei miei panni, una donna nera asiatica che corre per la presidenza, magari della Bay Area” dice Rudolph. Poi si guarda allo specchio e compare proprio. Le due si lanciano in una serie di battute divertenti (ad esempio ironizzando sul fatto che Trump non riuscisse ad aprire la porta del camion della spazzatura nel suo video in cui attacca Biden per le parole sui suoi sostenitori: “Puoi fare molte cose, ad esempio aprire le porte” dice la dem alla sua ‘sosia’). “Keepand carry on-la-la“, dicono poie la sua ‘imitatrice’ all’unisono.