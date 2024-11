HIlton si espande in Italia | nel centro di Napoli un nuovo albergo di 112 stanze con palestra e sale meeting

Leggi tutto su Ildenaro.it

ha annunciato l’apertura di due nuove strutture in, il DoubleTree byNaples Oriente () e l’Hampton byRome St Peter’s (Roma). Per entrambe le strutture, le inaugurazioni ufficiali sono previste per il 2025. La catena alberghiera mira a consolidare la propria presenza nel nostro Paese, possedendo al momento una pipeline di oltre 2.000 camere. “Con quasi 60 milioni di visitatori innel 2023, siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori ulteriori opzioni di soggiorno nelle città di Roma e”, ha affermato in una nota Alan Mantin, vicepresidente per lo sviluppo diin Europa meridionale, evidenziando la storica attrattiva dell’per i turisti. L’Hampton byRome St Peter’s, primo del marchio neldi Roma, aprirà a marzo 2025.