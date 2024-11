Ilrestodelcarlino.it - "Via Trave, dietro front ok. Ma senza vigili è inutile"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Anna Marchetti Rimozione delle ‘isole di cemento’ in via, l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi conferma che spariranno a metà di questo mese. "Un buon inizio, ma non basta". Commenta Piergiorgio Francolini, battagliero residente di via, da anni in prima linea per mettere in sicurezza quel primo tratto di strada, tra via della Giustizia e la rotatoria. "Non servono né i restringimenti di carreggiata (adottati dalla giunta Seri ndr) – fa notare Francolini – né i lampeggianti che vuole installare questa amministrazione comunale. Qui l’unica soluzione sono i controlli della Polizia locale per il rispetto del limite di velocità (30 chilometri orari): serve una pattuglia che inizialmente presidi, a scopo preventivo, viain maniera continuativa per almeno una decina di giorni. Per me questo è l’unico modo per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità.