Scopri “Danza magica” è il nuovo singolo di Androgynus

” è ildiche trasforma la notte in rivelazione e che celebra la bellezza della vulnerabilità.presenta “” Dal 1° novembre 2024, “”, ildi, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Questo brano anticipa l’uscita delLP, realizzato con il supporto del MiC e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Tematiche del Brano “” invita a intraprendere un viaggio interiore attraverso simboli e metafore, trasformando l’esperienza notturna in un momento di rivelazione. L’introduzione con la frase “splendida notte limpidissima” suggerisce una transizione significativa: la notte, comunemente associata a paura e angoscia, si trasforma in un simbolo di bellezza e introspezione.