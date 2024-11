Quotidiano.net - Scontro toghe-governo. L’Anm: "C’è aria pesante". La Lega: i magistrati lavorino

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Il Ddl costituzionale sulla separazione delle carriere tragiudicanti e requirenti approderà in Aula a Montecitorio il prossimo 26 novembre, e giàe Associazione nazionaleintensificano lo. "In attesa delle riforme peggiorative dell’attuale assetto, si prova a impaurire i", denuncia il sindacato delle. Il tema della separazione delle carriere – da sempre controverso – risulta incandescente dopo l’offensiva dell’esecutivo contro le mancate convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo da "Paesi sicuri": sicuri per ilma non secondo la Corte Ue. "Non possono esserci giudici che smontano la sera quello che altri fanno la mattina", è l’ultimo slogan del vice premier Matteo Salvini. E lainvita i pm ad andare "a lavorare": stop ai "comizi".