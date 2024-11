Gaeta.it - Magia del Natale: il Borgo di Tussio si illumina con mercatini e tradizioni

(Gaeta.it - sabato 2 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La fragranza delle castagne arrosto, il suono delle risate e gli stand addobbati fanno da cornice a uno degli eventi più attesi dell’anno nel piccolodi, in Abruzzo. Situata nel comune di Prata d’Ansidonia, questa frazione è pronta a trasformarsi in un mercatino diunico nel suo genere, che attira ogni anno visitatori da vicino e lontano. Con appuntamenti fissati per il 30 novembre e il 1° dicembre, “neldi” promette di rievocare lenatalizie in un ambiente suggestivo. La storia die peculiaritànon è solo un nome, ma racchiude un patrimonio ricco di storia. Questa frazione si trova a circa 890 metri sul livello del mare, circondata dai panorami incantevoli della piana di Navelli e distante appena 30 chilometri dalla città dell’Aquila.