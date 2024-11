La Russia multa Google ma le scappa la mano | non ci sono abbastanza soldi nel mondo per pagarla

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - sabato 2 novembre 2024) Non basterebbero tutti idelper pagare lache laha comminato a. Un “due” seguito tra trentasei zeri. Scritto in numeri: 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, ovvero due decilioni di dollari. È questa la cifra che BigG dovrebbe elargire alla, stando alla sanzione che il colosso dell’informatica ha ricevuto dalle autorità di Mosca per aver bloccato alcuni canali pro Cremlino su YouTube. La cifra richiesta non è solo ben maggiore del fatturato di– intorno ai due trilioni di dollari – ma anche dell’intero prodotto interno lordo mondiale. Questo si aggira infatti intorno ai 110 trilioni di dollari, ovvero 110 seguito da 18 zeri.