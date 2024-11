Piastri conquista la mini-pole ad Interlagos: Ferrari battuta dalle McLaren nelle Qualifiche Sprint - Dominio McLaren nelle Qualifiche Sprint del GP del BRasile della Formula 1 2024. pole per Piastri che ha preceduto di pochi millesimi il compagno di squadra Lando Norris. Leclerc 3° e Sainz 5° con le due Ferrari, tra loro nella griglia di partenza della mini-gara di Interlagos scatterà Max Verstappen con la sua Red Bull. Fanpage.it - Piastri conquista la mini-pole ad Interlagos: Ferrari battuta dalle McLaren nelle Qualifiche Sprint Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dodel GP del BRasile della Formula 1 2024.perche ha preceduto di pochi millesimi il compagno di squadra Lando Norris. Leclerc 3° e Sainz 5° con le due, tra loro nella griglia di partenza della-gara discatterà Max Verstappen con la sua Red Bull.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:laad Interlagos: Ferrari battuta dalle McLaren nelle Qualifiche Sprint; F1. GP Brasile 2024, Sprint Qualifying: Oscarlabeffando Norris e Leclerc; Auto - News, Verstappenlanella Sprint Qualifying in Texas. Terzo Leclerc; Motori - Formula uno, Ferrari strepitosa in Azerbaijan: Leclercladavanti ae Sainz; Formula 1, il sabato di Verstappen: in Austria vince la Sprint race e poilaposition; F1 Gp d’Austria 2024, Verstappenla. La griglia di partenza; Approfondisci 🔍

Piastri conquista la mini-pole ad Interlagos: Ferrari battuta dalle McLaren nelle Qualifiche Sprint

(fanpage.it)

Pole per Piastri che ha preceduto di pochi millesimi il compagno di squadra Lando Norris. Leclerc 3° e Sainz 5° con le due Ferrari, tra loro nella griglia di partenza della mini-gara di Interlagos ...

Ad Austin Norris conquista la pole, Ferrari in seconda fila

(msn.com)

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ tornato Max Verstappen. Il campione del mondo ha timbrato con la ceralacca la sprint di Austin riprendendo confidenza con la vittoria, e ha chiuso con il secondo ...

Ad Austin Norris conquista la pole, Ferrari in seconda fila

(sport.tiscali.it)

Partirà in pole Lando Norris che questa ... con Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi Piastri e Russell in terza fila pronti ad essere la classica mina vagante di questo Gran Premio.

Verstappen conquista la pole nella Sprint Qualifying in Texas. Terzo Leclerc

(gpone.com)

Auto - News: Ad Austin si rivede in vetta la Red Bull del campione in carica, seguito a pochi millesimi dalla Mercedes di Russell. Solo quinto il ferrarista Sainz. Eliminato al Q2 Perez e addirittura ...