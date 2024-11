Ha 13 anni e l’Adhd lo lasciano solo in classe | Mio figlio discriminato dai genitori dei compagni di scuola

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Ha 13, è disabile e frequenta lamedia Eduardo De Filippo a Fonte Nuova. È affetto da Adhd, ovvero il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. E quindi può essere preso da crisi comportamentali. Tanto che idei suoidilo ritengono pericoloso. Anche se inha un docente di sostegno e un Oepac (Operatore educativo per l’autonomia dei minori disabili). Lo scorso 8 ottobre durante una crisi ha danneggiato banchi e sedie della. E sono arrivati un’ambulanza e i carabinieri, chiamati dal dirigente scolastico. «Da allora idegli altri ragazzi sono diventati ostili. Comprendo le loro difficoltà ma mioha diritto allo studio come gli altri», dice la madre Carla. Laimpreparata La storia la racconta l’edizione romana del Corriere della Sera. Inon hanno mandato per tre giorni i figli a