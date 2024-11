Autostrada, con 200 alberi per il nuovo viale di accesso alla città. Pista ciclabile e percorso pedonale. Ecodibergamo.it - Via Autostrada cambia volto: nuovo viale d’accesso a Bergamo con 200 alberi Leggi tutto su Ecodibergamo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ecodibergamo.it: IL PROGETTO. Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via, con 200per ildi accesso alla città. Pista ciclabile e percorso pedonale.

Via Autostrada cambia volto: nuovo viale d’accesso a Bergamo con 200 alberi

IL PROGETTO. Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Autostrada, con 200 alberi per il nuovo viale di accesso alla città. Pista ciclabile e percorso pedonale.

Attenzione in autostrada, partita la rivoluzione: cosa cambia per gli automobilisti italiani

Arriva il nuovo provvedimento che comporta grosse novità per quanto riguarda le autostrade italiane: vediamo cosa cambierà.

Nuovo Codice della strada: a un passo per moto e scooter 125 cc in autostrada e tangenziali

Con la modifica dell'articolo 175 del Codice della strada, moto e scooter da 125 cc potranno circolare anche su autostrade e tangenziali, ma con alcune limitazioni legate all'età. Ecco cosa cambia se ...

Autostrada, rinforzato il viadotto sopra via Per San Fermo

In via Bellinzona fino all’8 novembre, tra le 22 e 6 all’altezza del viadotto autostradale chiusura di una corsia per volta al fine di garantire il senso unico alternato regolato da movieri e ...