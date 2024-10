Santa Marinella, per Halloween menù speciale nelle scuole (Di giovedì 31 ottobre 2024) Santa Marinella, 31 ottobre 2024 – In occasione di “Halloween”, il servizio di refezione scolastica delle scuole di Santa Marinella si arricchisce di un menù speciale pensato per i più piccoli. L’iniziativa mira a rendere il pranzo un momento divertente e festoso, in linea con le “leggende” di questa ricorrenza. La delegata alle mense, Valentina Sarro ha commentato: “Siamo felici di offrire ai nostri bambini un’esperienza gastronomica che stimoli la loro fantasia e li avvicini al tema della festa. È importante che i piccoli vivano momenti di gioia anche durante il pranzo, così insieme alla società che cura e gestisce il servizio di refezione scolastica, abbiamo pensato di sviluppare un menù a tema per la giornata di giovedì. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – In occasione di “”, il servizio di refezione scolastica delledisi arricchisce di unpensato per i più piccoli. L’iniziativa mira a rendere il pranzo un momento divertente e festoso, in linea con le “leggende” di questa ricorrenza. La delegata alle mense, Valentina Sarro ha commentato: “Siamo felici di offrire ai nostri bambini un’esperienza gastronomica che stimoli la loro fantasia e li avvicini al tema della festa. È importante che i piccoli vivano momenti di gioia anche durante il pranzo, così insieme alla società che cura e gestisce il servizio di refezione scolastica, abbiamo pensato di sviluppare una tema per la giornata di giovedì.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Menù Speciale perper i bambini delle Scuole di; Menù Speciale perper i bambini delle Scuole di: un menù speciale per rendere il pranzo festoso per i bambini;, approvato dalla Giunta l’accordo quadro per la manutenzione dei marciapiedi cittadini;, Tidei: "Proseguono alacremente i lavori della vasca di laminazione del fosso Ponton del Castrato"; Rapina notturna a Bologna: arrestato un 26enne dopo il colpo in Largo Respighi; Approfondisci 🔍

Menù Speciale per Halloween per i bambini delle Scuole di Santa Marinella

(trcgiornale.it)

In occasione di “Halloween”, il servizio di refezione scolastica delle scuole di Santa Marinella si arricchisce di un menù speciale pensato per i più piccoli. L’iniziativa mira a rendere il pran ...

agenzie immobiliari a Santa Marinella

(immobiliare.it)

Parole chiave per il successo... Dedizione Passione e Rispetto; AMO CASA Immobiliare nasce dall'amore per questa attività, 20 anni di esperienza sul campo, mi hanno permesso di raggiungere le ...

Santa Marinella e Santa Severa: dove sono, distanza e cosa fare

(immobiliare.it)

Nel cuore del Lazio, lungo la costa tirrenica, si trovano due località di grande fascino: Santa Marinella e Santa Severa. Questi due centri, situati a breve distanza dalla capitale, rappresentano ...

Santa Marinella, riflessione e memoria nel giorno del ricordo delle vittime dell’alluvione del 1981

(civonline.it)

SANTA MARINELLA - Si è svolto ieri mattina nella piazzetta dedicata ai caduti, il 43° anniversario, della commemorazione delle vittime dell'alluvione che colpì la Città di Santa Marinella la ...