Usa 2024, Biden definisce sostenitori Trump “spazzatura”: poi la precisazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il presidente americano Joe Biden si è scagliato contro i sostenitori di Donald Trump, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino, Biden ha risposto a un comico del comizio di Trump che aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di spazzatura“. “Proprio l’altro giorno, un oratore al suo comizio ha definito Porto Rico un’isola galleggiante di spazzatura. Beh, lasciatemi dire una cosa: io conosco i portoricani che vivono nel mio Stato natale, il Delaware. Sono persone buone, rispettabili e onorevoli”, ha affermato. Biden ha poi aggiunto: “L’unica spazzatura che vedo in giro è quella dei suoi sostenitori. La sua demonizzazione dei latinos è inconcepibile e antiamericana. È totalmente contraria a tutto ciò che abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati”. Lapresse.it - Usa 2024, Biden definisce sostenitori Trump “spazzatura”: poi la precisazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il presidente americano Joesi è scagliato contro idi Donald, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino,ha risposto a un comico del comizio diche aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di“. “Proprio l’altro giorno, un oratore al suo comizio ha definito Porto Rico un’isola galleggiante di. Beh, lasciatemi dire una cosa: io conosco i portoricani che vivono nel mio Stato natale, il Delaware. Sono persone buone, rispettabili e onorevoli”, ha affermato.ha poi aggiunto: “L’unicache vedo in giro è quella dei suoi. La sua demonizzazione dei latinos è inconcepibile e antiamericana. È totalmente contraria a tutto ciò che abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati”.

