Altro importante incarico per l'agenzia di comunicazione pescarese Pomilio Blumm. Sarà questa infatti a collaborare con De Cecco nella comunicazione pubblicitaria con l'obiettivo di consolidare la strategia di "brand narrative" del pastificio abruzzese in Italia e all'estero.La partnership

Le aziende del territorio fanno squadra: De Cecco si affida a Pomilio Blumm per la pubblicità

Siglata la partnership tra due dei nomi più importanti tra le realtà del territorio: sarà infatti l'agenzia di comunicazione pescarese ad occuparsi della comunicazione pubblicitaria e la promozione de ...

