Sorvegliato speciale trovato con marijuana e anfetamine: arrestato per spaccio (Di martedì 29 ottobre 2024) OSTUNI - Un 61enne di Ostuni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di Polizia per detenzione ai fini di spazzio di sostanza stupefacente e per violazione degli obblighi impostigli dall’Autorità giudiziaria in ragione del suo status di Brindisireport.it - Sorvegliato speciale trovato con marijuana e anfetamine: arrestato per spaccio Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) OSTUNI - Un 61enne di Ostuni, già noto alle forze dell'ordine, è statodagli agenti del locale commissariato di Polizia per detenzione ai fini di spazzio di sostanza stupefacente e per violazione degli obblighi impostigli dall’Autorità giudiziaria in ragione del suo status di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite al bar - la ricostruzione : sorvegliato speciale aggredisce il rivale con un bottigliata alla nuca - arrestato

(Forlitoday.it)

Per futili motivi ha aggredito con una bottiglia il cliente di un bar. Ricostruita l'aggressione di venerdì sera nei pressi di un bar in via Ravegnana, in zona Foro Boario. A finire arrestato è un 50enne con l'accusa di resistenza a pubblico ...

Castel Volturno : sorvegliato speciale va in strada di notte - arrestato

(Casertanotizie.com)

Castel Volturno. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 37enne del luogo per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Nei giorni scorsi, in occasione dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante del ...

Ostuni: la Polizia di stato ha arrestato un sorvegliato speciale di 61 anni per possesso di droga

(brindisisera.it)

**** OSTUNI – La Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato un 61enne, pregiudicato e sorvegliato speciale, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e per la violazione de ...

VIDEO: Blitz dei carabinieri a Orotelli: sequestrate mille piante e 650 chili di marijuana

(sardiniapost.it)

Ancora un maxi sequestro di droga da parte dei carabinieri. Sotto chiave sono finite mille piante e 650 chili di canapa indiana a Orotelli. arrestato un 24enne e denunciato in stato di libertà un comp ...

La piantagione di marijuana

(lanuovasardegna.it)

Orotelli Alle prime ore di questa mattina i carabinieri di Orot elli con lo Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e il Ris di Cagliari, hanno arrestato un 24enne e denunciato un presunto complice d ...

Sorvegliato speciale [1] IN STREAMING

(mymovies.it)

2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...