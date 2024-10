Tvzap.it - Paura sul volo per Milano: panico a bordo tra i passeggeri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Solo poche ore un Ryanair partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa è stato costretto a tornare indietro. L'aereo era decollato regolarmente alle 13:30 di lunedì 28 ottobre, ma poco dopo uno dei passeggeri ha iniziato a comportarsi in modo problematico, generando il panico. Paura sul volo per Milano: panico a bordo tra i passeggeri Un volo Ryanair FR07471 partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa ha fatto dietrofront per un passeggero problematico. L'aereo, un Boeing 737, partito nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre da Valencia e diretto a Milano Malpensa, dopo un regolare decollo alle 13:30 dal terminal 1 dell'aeroporto di Valencia, ha dovuto invertire la rotta a causa di un passeggero molesto.