Thesocialpost.it - Bloomberg punta su Draghi, l’Europa pure: mediatore o regista globale

Leggi su Thesocialpost.it

Altro che ritiro, altro che vita appartata a Città della Pieve. Mariosi ritaglia un nuovo ruolo da protagonista nel teatro geopolitico mondiale proprio mentre l’Occidente affronta un nuovo terremoto: il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e i dazi che spaventano l’economia europea e non solo. La tensione transatlantica è alle stelle e a Bruxelles (non ufficialmente, ma neptroppo sottovoce) si fa largo un’idea: chi meglio diper tessere una tela diplomatica tra le due sponde dell’Atlantico? Sarebbe da sciocchi, infatti, avere una risorsa a disposizione come l’ex numero uno della Bce e non impiegarla. Non è un pensionato qualunque da tenere in panchina al parco. In queste ultime settimane Marionon è rimasto certo a guardare. È un pragmatico, «devo dirle che fin da giovane mi è sempre piaciuto più il fare che il raccontare», aveva replicato lui stesso qualche tempo fa ad Antonio Polito, che in un’intervista al «Corriere della Sera» gli aveva chiesto se avesse in mente di scrivere un libro sulla sua vita.