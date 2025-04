Genova camion prende fuoco in galleria sulla A12 | tratto chiuso e traffico in tilt

Genova, 10 aprile 2025 – Mattinata di caos sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un camion carico di carta ha preso fuoco all'interno della galleria Del Fico, al km 47, costringendo le autorità a chiudere il tratto autostradale tra Lavagna, Chiavari e Sestri Levante in entrambe le direzioni.L'incendio si è sviluppato intorno alle 10:30, in un tratto già interessato da lavori di ammodernamento, rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale, i mezzi sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia.camionista salvo ma intossicatoSecondo le prime ricostruzioni, l'autista del mezzo pesante si sarebbe accorto delle fiamme e sarebbe riuscito ad accostare e mettersi in salvo. Tuttavia, ha inalato una quantità significativa di fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

