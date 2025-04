Abruzzo24ore.tv - Scoperta maxi frode fiscale nel settore automobilistico: 15 milioni evasi, coinvolti in 33

Teramo - Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha svelato un'ingenteonenell'importazione di auto di lusso, con connessioni in diverse regioni italiane. La Guardia di Finanza di Cerignola (Foggia) ha recentemente portato alla luce unaneldell'importazione di autovetture di lusso, per un valore superiore a 15di euro. L'operazione ha coinvolto 33 concessionari situati in varie regioni, tra cui Abruzzo, Puglia, Marche e Campania, con il coinvolgimento diretto di città come Teramo, Ancona e Napoli. Dettagli dell'operazione Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, sono scaturite da un controllosu una società di Cerignola. Questo ha rivelato un sistema illecito di importazione e vendita di oltre 300 autovetture di lusso, tra cui marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes.