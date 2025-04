Lanazione.it - Tumore del cavo orale, fondamentale la diagnosi precoce: dove fare prevenzione in Toscana

Firenze, 10 aprile 2025 – In vista dell'Oral Cancer Day 2025, l'Aslcentro fa sapere che "i medici specialisti in otorinolaringoiatria e in odontoiatria, impegnati nelladei tumori del, ricordano ai cittadini il percorso ad accesso rapido dedicato e gestito sul territorio in maniera multidisciplinare dalle due strutture di Odontoiatria e Otorinolaringoiatria". Su sedi presenti su tutto il territorio della Aslcentro e attraverso visite specialistiche dedicate, sono stati predisposti percorsi rapidi di accesso in caso di lesioni sospette. L'obiettivo è di intercettare quelle lesioni della bocca (lingua, gengive, pavimento, guance, palato) che potrebbero già essere o trasformarsi in un