Tragedia a Santo Domingo | tra le vittime del crollo in discoteca anche lo chef italiano Luca Iemolo

Santo Domingo, 10 aprile 2025 – Tra le vittime del drammatico crollo della discoteca Jet Set Club avvenuto martedì sera nella capitale dominicana, c’è anche un italiano: si tratta di Luca Iemolo, 48 anni, originario di Catania e padre di due figli. Lo chef si trovava nel locale per assistere a un concerto del celebre cantante Rubby Pérez, anche lui trovato senza vita tra le macerie.Iemolo, che da alcuni mesi aveva avviato la gestione di un ristorante a Santo Domingo, era molto conosciuto nella comunità locale. Dopo ore di angoscia e speranza, è arrivata la conferma ufficiale della sua morte, comunicata ai familiari dagli operatori impegnati nei soccorsi. Il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie, tra le centinaia di persone coinvolte nella strage.Un professionista amato e rispettatoDiplomatosi all’istituto alberghiero, Iemolo aveva lavorato in diverse cucine in Italia e all’estero, prima di trasferirsi nei Caraibi. Thesocialpost.it - Tragedia a Santo Domingo: tra le vittime del crollo in discoteca anche lo chef italiano Luca Iemolo Leggi su Thesocialpost.it , 10 aprile 2025 – Tra ledel drammaticodellaJet Set Club avvenuto martedì sera nella capitale dominicana, c’èun: si tratta di, 48 anni, originario di Catania e padre di due figli. Losi trovava nel locale per assistere a un concerto del celebre cantante Rubby Pérez,lui trovato senza vita tra le macerie., che da alcuni mesi aveva avviato la gestione di un ristorante a, era molto conosciuto nella comunità locale. Dopo ore di angoscia e speranza, è arrivata la conferma ufficiale della sua morte, comunicata ai familiari dagli operatori impegnati nei soccorsi. Il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie, tra le centinaia di persone coinvolte nella strage.Un professionista amato e rispettatoDiplomatosi all’istituto alberghiero,aveva lavorato in diverse cucine in Italia e all’estero, prima di trasferirsi nei Caraibi.

Tragedia a Santo Domingo: almeno 200 morti nel crollo del tetto di una discoteca, 2 italiani tra le vittime. Santo Domingo, la tragedia in discoteca: le immagini dall'alto. REPUBBLICA DOMINICANA | Tragedia a Santo Domingo, dopo il crollo del tetto del Jet Set si contano 184 morti. Repubblica Dominicana, crolla il tetto di una discoteca a Santo Domingo: almeno 124 morti. Santo Domingo, almeno 98 morti nel crollo della discoteca. Tra le vittime l'ex campione del baseball Octavio Dotel. Tragedia in Repubblica Dominicana: crolla il tetto di una discoteca, almeno 15 morti. Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Santo Domingo: almeno 113 morti nel crollo del tetto di una discoteca durante un concerto di merengue - Crollo mortale nella discoteca Jet Set di Santo Domingo durante concerto di Rubby Pérez. 113 vittime tra cui lo stesso artista e circa 150 feriti ... (ilsole24ore.com)

REPUBBLICA DOMINICANA | Tragedia a Santo Domingo, dopo il crollo del tetto del Jet Set si contano 184 morti - Santo Domingo. Messaggi di dolore e di cordoglio arrivano da tutto il mondo, dopo la tragedia avvenuta nella discoteca Jet Set ... (italiachiamaitalia.it)

Tragedia a Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca: almeno 98 morti e 155 feriti - Una notte in discoteca a Santo Domingo finisce in tragedia, crolla il tetto della struttura ed è una strage. Il primo parziale bilancio parla di 79 morti e 155 feriti, ma è corsa contro il tempo per c ... (affaritaliani.it)