Firenze due senza tetto morti in piazza Tasso nel giro di poche ore

Firenze, 10 aprile 2025 – Due decessi in poche ore. È mistero a Firenze, dove due uomini sono stati trovati senza vita, forse per malore, nelle panchine dei giardini di piazza Tasso. Entrambi, italiani, sono due senza tetto molto conosciuti nella zona. Il primo è stato trovato intorno alle 23 di mercoledì 9 aprile. Ad accorgersi del corpo su una panchina un passante che ha lanciato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per gli accertamenti. Il secondo invece, 54 anni, è stato trovato nella mattina di oggi, 10 aprile, da un'infermiera che stava passando tra i giardini di piazza Tasso. Entrambi i decessi sarebbero riconducibili a infarto, ma sono in corso gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica per gli accertamenti. Arrivato anche il pm.

