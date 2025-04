Camilla Canepa morta dopo il vaccino anti Covid | prosciolti i 5 medici di Lavagna

prosciolti i cinque medici indagati per la morte di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante, in provincia di Genova, morta nel giugno 2021. Il decesso della studentessa era avvenuto all’ospedale di Lavagna, dopo che la ragazza era stata vaccinata contro il Covid con Astrazeneva durante un open day. Il giudice per l’udienza preliminare, Carla Pastorini, ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo con la formula «perché il fatto non sussiste». E per il falso con la formula «perché non costituisce reato».Dall’autopsia era emerso che Camilla «non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco». E che la morte per trombosi era «ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid». A quattro medici era contestato il reato di omicidio colposo. Leggi su Open.online Tuttii cinqueindagati per la morte di, la 18enne di Sestri Levante, in provincia di Genova,nel giugno 2021. Il decesso della studentessa era avvenuto all’ospedale diche la ragazza era stata vaccinata contro ilcon Astrazeneva durante un open day. Il giudice per l’udienza preliminare, Carla Pastorini, ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo con la formula «perché il fatto non sussiste». E per il falso con la formula «perché non costituisce reato».Dall’autopsia era emerso che«non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco». E che la morte per trombosi era «ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del». A quattroera contestato il reato di omicidio colposo.

Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino anti Covid, medici tutti prosciolti: "Nessuna responsabilità". Morta dopo vaccino anti Covid, prosciolti medici "perché il fatto non sussiste". Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino AstraZeneca: «Prosciolti i 5 medici perché il fatto non sussiste». Morte di Camilla Canepa: i medici non andranno a processo. Camilla Canepa morta dopo il vaccino anti Covid: prosciolti i 5 medici di Lavagna. Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino anti-Covid: prosciolti i 5 medici imputati. Ne parlano su altre fonti

Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino AstraZeneca: «Prosciolti i 5 medici perché il fatto non sussiste» - Sono stati prosciolti tutti i cinque medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante (Genova) deceduta nel giugno 2021 all'ospedale San Martino ... (msn.com)

Camilla Canepa morì dopo il vaccino AstraZeneca: il gip proscioglie i cinque medici di Lavagna - La studentessa di Chiavari deceduta nel 2021 a 18 anni dopo un “open day”. Dall’inchiesta emerse come non avessero neppure ricevuto da Alisa il protocollo per ... (genova.repubblica.it)

Caso Camilla Canepa, non luogo a procedere per tutti e 5 gli imputati - Sul caso di Camilla Canepa, la giovane morta dopo una dose di vaccino AstraZeneca all'ospedale di Lavagna, la Gup ha sentenziato il non luogo a procedere per i 5 medici imputati. (rainews.it)