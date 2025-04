Thesocialpost.it - Santo Domingo, tragedia al Jet Set: almeno 184 morti nel crollo del tetto durante un concerto

È una strage quella che si è consumata nella notte dell’8 aprile nella discoteca Jet Set di, uno dei locali più frequentati della Repubblica Dominicana. È salito a 218il bilancio del: lo ha riferito il direttore del Centro delle operazioni d’emergenza, Juan Manuel Méndez, spiegando che le squadre sul posto stanno ancora cercando vittime e potenziali sopravvissuti, anche se da martedì pomeriggio non è stato trovato nessuno vivo. Tra le vittime ci sono anche due italiani: sono Luca Massimo Iemolo, 49enne catanese, chef del Sarah Restaurant, e una donna dominicana con doppia cittadinanza.Un evento drammatico che ha colpito il cuore della movida dominicana, trasformando una serata di musica e festa in una catastrofe.Tra le vittime anche ex stelle del baseball e un celebre cantanteIl disastro ha spezzato le vite di nomi noti del mondo sportivo e musicale.