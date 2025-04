.com - Daniele De Gregori racconta i Millennials: esce “Bolla occidentale”, il nuovo album in arrivo l’11 aprile

Dopo il successo di Cura, il cantautore romanoDetorna con “”, il suo terzodi inediti in uscita venerdì 112025 per Maremmano Records, distribuito da IRD – International Records Distribution. Un viaggio musicale e generazionale che attraversa l’anima dei, oggi adulti e in cerca di un senso nel mondo.Indice“”: una linea d’ombra tra passato e futuroTracklist didiDeTra poesia urbana e identità fragile: il conceptUn disco autobiografico, generazionale, universaleCollaborazioni e team creativoChi èDeDove ascoltare “” diDe”: una linea d’ombra tra passato e futuroIl titolo dell’– “” – richiama un motel immaginario, rifugio poetico dove sostano i protagonisti delle storie narrate.