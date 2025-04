Abruzzo24ore.tv - Scoperta una Frode sui Bonus Edilizi in Abruzzo: Lavori Mai Effettuati

Bologna - Un'indagine della Guardia di Finanza di Bologna ha portato alla luce una sofisticata truffa ai danni dello Stato, con un 40enne residente nel Nuovo Circondario Imolese accusato di aver ottenuto crediti d'imposta perrelativi amai realizzati. La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto una truffa ai danni dello Stato perpetrata da un uomo residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L'indagato avrebbe beneficiato di crediti d'imposta derivanti daipermai. Le Modalità della Truffa: Falsificazione dei: Isono stati fittiziamente attribuiti a un appartamento situato in, senza alcuna connessione con l'indagato. Coinvolgimento di Terzi: I condomini dell'edificio in questione erano completamente all'oscuro dei presunti, come confermato dalle indagini.