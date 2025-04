Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia Ma scoppia la polemica

Cipollini in Puglia sta scatenando più di qualche polemica. L’ex ciclista italiano, uno dei migliori velocisti tra la fine degli anni 90 e inizio 2000, è protagonista di diversi eventi nella regione, tra cui l’inaugurazione di una pista ciclabile sulla tratta Molfetta-Giovinazzo. L’evento celebrerà il completamento di un’opera infrastrutturale frutto della collaborazione tra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo, con un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro da parte della Regione Puglia. Ma la partecipazione di Cipollini non è andata giù a molti, a causa delle vicende giudiziarie dell’ex ciclista, condannato in primo grado per lesioni e stalking nei confronti dell’ex moglie. A buttare benzina sul fuoco della polemica è stata Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle: “Apprendiamo dalla stampa dell’arrivo in Puglia di Mario Cipollini, su iniziativa del Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclismo Italiana, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte, per quattro giorni di dibattiti, convegni e appuntamenti istituzionali sulla mobilità sostenibile, turismo sportivo e ciclismo”, ha detto Barone, “in programma ci sono anche incontri con gli studenti. .com - Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia. Ma scoppia la polemica Leggi su .com (Adnkronos) – L’arrivo di Marioinsta scatenando più di qualche. L’ex ciclista italiano, uno dei migliori velocisti tra la fine degli anni 90 e inizio 2000, è protagonista di diversi eventi nella regione, tra cui l’zione di unasulla tratta Molfetta-Giovinazzo. L’evento celebrerà il completamento di un’opera infrastrutturale frutto della collaborazione tra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo, con un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro da parte della Regione. Ma la partecipazione dinon è andata giù a molti, a causa delle vicende giudiziarie dell’ex ciclista, condannato in primo grado per lesioni e stalking nei confronti dell’ex moglie. A buttare benzina sul fuoco dellaè stata Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle: “Apprendiamo dalla stampa dell’arrivo indi Mario, su iniziativa del Comitato Regionaledella Federazione Ciclismo Italiana, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte, per quattro giorni di dibattiti, convegni e appuntamenti istituzionali sulla mobilità sostenibile, turismo sportivo e ciclismo”, ha detto Barone, “in programma ci sono anche incontri con gli studenti.

Cipollini, polemica e attacco del M5S: cosa è successo in Puglia. Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia. Ma scoppia la polemica. Inaugurata la pista ciclabile, a Molfetta Mario Cipollini. Molfetta e Giovinazzo unite da una nuova pista ciclabile: l’inaugurazione con il campione di ciclismo Mario Cipollini. Giovinazzo e Molfetta unite da una nuova pista ciclabile: all'inaugurazione il campione Mario Cipollini. PISTA CICLABILE MOLFETTA-GIOVINAZZO: DOMANI INAUGURAZIONE CON MARIO CIPOLLINI. Ne parlano su altre fonti

Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia. Ma scoppia la polemica - L'ex ciclista è stato condannato in primo grado per lesioni e stalking sull'ex moglie ... (msn.com)

Mario Cipollini all'inaugurazione di una pista ciclabile e nelle scuole in Puglia, la contestazione. "Condannato per lesioni all'ex moglie" - L'ex campione di ciclismo Mario Cipollini ospite di alcuni incontri nelle scuole nella bufera a seguito della condanna per lesioni ai danni dell'ex moglie ... (sport.virgilio.it)

Mario Cipollini in Puglia: polemiche per la sua presenza dopo la condanna per stalking - La partecipazione di Mario Cipollini a eventi in Puglia per inaugurare una pista ciclabile solleva polemiche a causa della sua condanna per violenza domestica, suscitando dibattiti sulla responsabilit ... (gaeta.it)