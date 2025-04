Thesocialpost.it - Carrefour richiama 25 formati di pasta: rischio allergeni non dichiarati in etichetta

, nota catena di supermercati e ipermercati francese, ha avviato il ritiro precauzionale di diversi lotti didi semola e integrale a marchioClassic. Il provvedimento è stato preso a causa della mancata indicazione indella possibile presenza di tracce di senape, un allergene potenzialmente pericoloso per i soggetti allergici.Leggi anche: Allarme nei supermercati: tre bambini in ospedale per pane al cioccolatoLotti interessati e indicazioni per i consumatoriL’allerta è stata diffusa tramite i canali ufficiali e riguarda tutti i lotti dei 25dicoinvolti, con termine minimo di conservazione fino al 5 marzo 2027. La decisione è stata adottata in via cautelativa, con l’obiettivo di tutelare i consumatori allergici alla senape.Di seguito, iti:Bucatini 12, 500 gCapelli d’angelo 58, 500 gConchigliette 139, 500 gDitali rigati 47, 500 gDitalini rigati 49, 500 gFantasia di88, 500 gFarfalle 66, 1 kg e 500 gFarfalle integrali 200, 500 gFarfalline 68, 500 gFusilli 28, 1 kg e 500 gFusilli integrali 51, 500 gGramigna 41, 500 gMezze maniche 32, 500 gMezze maniche integrali 43, 500 gMezze penne rigate 145, 500 gMezze penne rigate integrali 134, 500 gPenne rigate 20, 1 kg e 500 gPenne rigate integrali 137, 500 gSedani rigati 44, 500 gSpaghetti 5, 1 kg e 500 gSpaghetti integrali 89, 500 gSpaghettini 3, 500 gStelline 46, 500 gTortiglioni 37, 1 kg e 500 gTortiglioni integrali 70, 500 gI prodotti sono stati realizzati da Ghigi 1870 Spa per G.