Tvzap.it - “Voglio provarci”. Jessica Morlacchi dopo la vittoria al “GF” punta in alto

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv., cantante e recente vincitrice del Grande Fratello, si racconta in un’intervista al settimanale Oggi, tra progetti futuri, momenti bui e nuove speranze.mesi trascorsi sotto i riflettori di uno dei programmi televisivi più seguiti, la sua priorità ora è tornare a fare ciò che ama di più: cantare. Con grinta e autenticità, l’ex leader dei Gazosa si dice pronta a rimettersi in gioco e inseguire un sogno che l’ha sempre accompagnata. (Continuale foto)Leggi anche: “Belve”, svelati i primi sette ospiti della nuova stagione: che nomiLeggi anche: Mediaset rivoluziona il palinsesto? Brutte notizie per Gerry Scotti, un volto autentico in TVDurante il Grande Fratello,si è distinta per la sua spontaneità, la capacità di raccontarsi senza filtri e un’ironia che ha conquistato pubblico e coinquilini.