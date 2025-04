Lanazione.it - Bethlehem green city, la restituzione del progetto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 aprile 2025 –, ladelGiunge a conclusione ildi cooperazione internazionale finalizzato a rendere più efficiente il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Cisgiordania, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui il Comune di San Giovanni Valdarno è l’Ente proponente. L’evento difinale sarà martedì 15 aprile alle 17 a Palomar Giunge al termine il: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La proposta progettuale, presentata nel giugno 2020 dal Comune di San Giovanni Valdarno, ente proponente, ha visto la sinergica collaborazione di numerosi partner progettuali, tecnici, operativi e locali, a testimonianza di un impegno condiviso verso obiettivi di sostenibilità.