La digitazione vocale della Gboard sui Pixel perde i riferimenti a Google Assistant

riferimenti a Google Assistant dalla Gboard: sui Pixel, la "digitazione vocale dell'assistente" diventa "funzionalità avanzate".L'articolo La digitazione vocale della Gboard sui Pixel perde i riferimenti a Google Assistant proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - La digitazione vocale della Gboard sui Pixel perde i riferimenti a Google Assistant Leggi su Tuttoandroid.net Via idalla: sui, la "dell'assistente" diventa "funzionalità avanzate".L'articolo Lasuiproviene da TuttoAndroid.

Google Pixel ottiene toolbar per la digitazione vocale di Gboard. Gboard, ecco la nuova barra per la dettatura vocale. Google estende ai suoi smartphone una funzionalità della Gboard del Pixel Tablet. La Gboard permetterà di riscrivere testi sfruttando i comandi vocali. Questa app ha ora più download di quante persone ci siano nel mondo. Cosa lo rende così popolare?. Gboard nell'olimpo delle app: oltre 10 miliardi di download dal Play Store. Ne parlano su altre fonti

Gboard, ecco la nuova barra per la dettatura vocale - Dopo essere stata introdotta sui Pixel Tablet lo scorso anno, la barra degli strumenti per la dettatura vocale di Gboard arriva sugli smartphone Google. La vede già chi ha installato l'ultima ... (msn.com)

Gboard e Pixel: novità in arrivo per la correzione - La correzione di bozze tramite AI rappresenta un’evoluzione importante per Gboard. Al momento, tale funzione rimane un’esclusiva degli smartphone Pixel. Dettaglio che rafforza il vantaggio ... (tecnoandroid.it)