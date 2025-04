Thesocialpost.it - Joey D. Vieira, morto l’attore protagonista bambino di “Lassie”: aveva 81 anni

D.statunitense noto per aver interpretato Sylvester “Porky” Brockway nelle prime quattro stagioni della serie tv «», èlunedì 7 aprile in una casa di riposo, un giorno prima del suo 81esimo compleanno. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da Jon Provost, suo co-nella popolare serie televisiva.Leggi anche:d’infarto Vittorio Pirbazari: addio al bodybuilder e attore di Dogs of BerlinIl successo cone glida baby starsolo dieciquando fu scelto per il ruolo di Porky nella serie creata da Robert Maxwell e dall’addestratore Rudd Weatherwax. Nei crediti appariva con il nome di Donald Keeler, omaggio alla zia Ruby Keeler, attrice dei musical della Warner Bros. Dal 1954 al 1957 è apparso in 91 episodi di, contribuendo al successo delle prime stagioni.