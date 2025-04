Thesocialpost.it - Trump lancia un consiglio agli investitori: “Ora è il momento giusto per comprare”

Washington, 10 aprile 2025 – L’invito a “ora” di Donaldarriva alle 9:37 di lunedì 9 aprile tramite il suo social Truth Social. Tre ore e mezza più tardi, il presidente degli Stati Uniti annuncia il rinvio di 90 giorni dei dazi “reciproci” che avevano scosso le Borse globali per giorni, facendo perdere oltre 10 mila miliardi di dollari di valore. Questa notizia è stata un colpo di scena per gli, che si sono precipitati ad acquistare azioni, spingendo gli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq a registrare rialzi senza precedenti.Un’operazione che sfiora la manipolazione del mercatoIldisi è rivelato, e ben pochi avrebbero scommesso su una manovra così rapida e repentina, soprattutto dopo che per giorni il presidente e i rappresentanti della sua amministrazione avevano dichiarato che il rinvio dei dazi era fuori discussione.