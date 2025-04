Ilnapolista.it - Mertens: «A Napoli il calcio è religione, mia moglie era un po’ contraria a chiamare nostro figlio Ciro»

Leggi su Ilnapolista.it

Driesè stato ospite al podcast di Obi Mikel “Obi One Podcast” in cui ha parlato del suo legame con: «Ail, il gioco di Sarri era spettacolare»«Miosi chiama, un nome tipicamente napoletano. Ho trascorso nove anni a, e lui è nato proprio durante l’ultima stagione. Sapendo che presto me ne sarei andato, ho voluto dargli quel nome per portarmi dietro per sempre un pezzo di quella città. All’inizio miaKat era un po’, ma poi ha cambiato idea. Anche lei ha voluto conservare per sempre il ricordo di questa splendida avventura».Ha parlato delle differenze tra Italia e Turchia:«Il Galatasaray è un club di fama mondiale. Rispetto a, la Turchia ha una presenza globale maggiore per numero di persone. Ailè una, ma per capire davvero quanto sia importante bisogna conoscere la loro storia.