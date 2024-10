"Mentirei". Alcaraz ad alzo zero su Sinner: una clamorosa bordata contro Jannik (Di martedì 29 ottobre 2024) Jannik Sinner lancia la sfida a Carlos Alcaraz nell'ultimo Masters dell'anno, quello di Parigi-Bercy, con un'ammissione importante rivelata a La Stampa: "Siamo due giocatori che in campo sviluppano un tennis differente. Io cerco di tenere il ritmo molto alto e sono molto forte di testa. Carlos predilige un tennis fisico. Al momento, secondo me, lui ha qualcosa in più sullo slice e sulle volée. Questa difficoltà che ho mi piace perché presuppone l'idea di avere ancora margini di miglioramento”. Prima, però, c'è stato il tanto chiacchierato torneo d'esibizione in Arabia Saudita, il Six Kings Slam, vinto dall'altoatesino che ha dichiarato di non aver giocato per soldi, nonostante il premio fosse un sostanzioso assegno da 6 milioni di dollari. Sinner ha chiarito di aver sfruttato il torneo come possibilità di misurarsi con i migliori giocatori al mondo: "Non gioco per soldi. Liberoquotidiano.it - "Mentirei". Alcaraz ad alzo zero su Sinner: una clamorosa bordata contro Jannik Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)lancia la sfida a Carlosnell'ultimo Masters dell'anno, quello di Parigi-Bercy, con un'ammissione importante rivelata a La Stampa: "Siamo due giocatori che in campo sviluppano un tennis differente. Io cerco di tenere il ritmo molto alto e sono molto forte di testa. Carlos predilige un tennis fisico. Al momento, secondo me, lui ha qualcosa in più sullo slice e sulle volée. Questa difficoltà che ho mi piace perché presuppone l'idea di avere ancora margini di miglioramento”. Prima, però, c'è stato il tanto chiacchierato torneo d'esibizione in Arabia Saudita, il Six Kings Slam, vinto dall'altoatesino che ha dichiarato di non aver giocato per soldi, nonostante il premio fosse un sostanzioso assegno da 6 milioni di dollari.ha chiarito di aver sfruttato il torneo come possibilità di misurarsi con i migliori giocatori al mondo: "Non gioco per soldi.

