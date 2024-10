Ilfattoquotidiano.it - M5S, la disfatta in Liguria anticipa quella di Emilia Romagna e Umbria? Conte agisca adesso

(Di martedì 29 ottobre 2024) È innegabile: Giuseppenon ha fatto una gran mossa dichiarando nel libro di Vespa, a ridosso delle elezioni in, che il “contratto” di Grillo con il Movimento andrebbe concluso o rivisto. Ora non è chiaro se è stata un’operazione studiata a tavolino per accendere polemiche a poche ore dal voto o qualcosa di casuale, ma è certo che l’espressione mal calcolata solleva un paio di questioni cruciali per il M5S. Se l’uscita diha avuto un peso tale da scoraggiare il voto, allora c’è da chiedersi quanto Beppe Grillo sia ancora fondamentale per il Movimento. Significa che il suo ruolo non è poi così accessorio e che, volenti o nolenti, il fondatore ha ancora un’influenza su chi va alle urne.