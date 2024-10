Panorama.it - La Libia è sempre più centrale nella strategia mediterranea della Meloni

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lacontinua a essere al centropolitica nordafricana dell'esecutivo di Giorgia. Il presidente del Consiglio, assieme al ministro del Made in Italy Adolfo Urso, si è recato a Tripoli, dove ha partecipato al Business Forum Italia-e ha avuto un incontro con il premier del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibah. Nel corsovisita, secondo fonti italiane, sono stati firmati accordi in vari settori: dall’export alla sanità, passando per l’aviazione civile. Stando alle medesime fonti, durante la visita si è parlato anche del Piano Mattei. Al forum hanno inoltre preso parte numerose realtà italiane, tra cui Eni, Enav, Simest, Saipem e Sace. “Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025.