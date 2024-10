I «lavoretti da un milione» per l’intelligence israeliana e le conoscenze istituzionali di Equalize. «Nell’archivio della banda anche atti riservati di Eni» (Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulle banche dati istituzionali penetrate da Equalize. Secondo una maxi informativa del Nucleo investigativo di Varese, la società di sicurezza e investigazioni avrebbe avuto contatti con «soggetti legati all’intelligence israeliana». Alcuni agenti sarebbero stati presenti presso gli uffici di via Pattari, sede dell’agenzia di Enrico Pazzali, che si è autosospeso ieri da presidente della Fondazione Fiera. Lo stesso Pazzali e l’ex poliziotto Carmine Gallo – scrive il pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano Francesco De Tommasi – facevano leva sui buoni rapporti con persone istituzionali di rango elevato per garantirsi l’impunità. Ma c’è di più sono stati individuati anche “atti riservati di Eni Spa» negli uffici a Milano, dove ha sede la società di investigazione al centro dell’indagine. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulle bdatipenetrate da. Secondo una maxi informativa del Nucleo investigativo di Varese, la società di sicurezza e investigazioni avrebbe avuto contcon «soggetti legati al». Alcuni agenti sarebbero stati presenti presso gli uffici di via Pattari, sede dell’agenzia di Enrico Pazzali, che si è autosospeso ieri da presidenteFondazione Fiera. Lo stesso Pazzali e l’ex poliziotto Carmine Gallo – scrive il pmDirezione distrettuale antimafia di Milano Francesco De Tommasi – facevano leva sui buoni rapporti con personedi rango elevato per garantirsi l’impunità. Ma c’è di più sono stati individuatidi Eni Spa» negli uffici a Milano, dove ha sede la società di investigazione al centro dell’indagine.

