Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera: “Erano insieme nello stesso ristorante” (Di martedì 29 ottobre 2024) Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo Dagospia, l'influencer e l'imprenditore, figlio di Marco Tronchetti Provera, si trovavano insieme nello stesso ristorante a Milano. "Ha acceso un'affettuosa amicizia con l'erede di Casa Pirelli", l'indiscrezione. Fanpage.it - Chiara Ferragni avvistata con Giovanni Tronchetti Provera: “Erano insieme nello stesso ristorante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)con. Secondo Dagospia, l'influencer e l'imprenditore, figlio di Marco, si trovavanoristorante a Milano. "Ha acceso un'affettuosa amicizia con l'erede di Casa Pirelli", l'indiscrezione.

