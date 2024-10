Biccy.it - Gerry Scotti: “Sensibile al fascino delle Letterine”, poi punge Mike Bongiorno

(Di lunedì 28 ottobre 2024)in questi giorni è un po’ ovunque a causa della promozione del suo ultimo libro e proprio fra le pagine del Corriere della Sera si è lasciato andare a una confessione inedita sul suo status sentimentale. Da sempre fidanzato “ho avuto solo 4 fidanzate: una al liceo, una all’università, una alla radio, la quarta l’ho sposata“, durante la separazione da quest’ultima ha più volte vacillato con ledi Passaparola. “Ora amo Gabriella. Non sono stato un grande donnaiolo, ero serio, avevo il vizio di fidanzarmi, mi piaceva avere la ragazza fissa. Non si offendano altre che non ho citato, non ne ho avute cento. E in tv, ho lavorato con le più belle. Qualche tentazione? Se non sono finito nei guai con le, una più bella e sveglia dell’altra Eroal loro, in un periodo complicato, con la separazione. Però non mescolo lavoro e vita privata.