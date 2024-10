Terzotemponapoli.com - D’Amico: “Terracciano pronto mentalmente per giocare contro il Napoli, gli azzurri …”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Andrea: ilsta crescendo sempre di più, il termometro si vede proprio in partite come quelleEmpoli e Lecce Durante “Bordocampo”, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto l’agente Andrea. Queste le sue dichiarazioni: “Ilsta crescendo sempre di più, il termometro si vede proprio in partite come quelleEmpoli e Lecce, si vede la mano di Conte, era quello di cui aveva bisogno il. Addio Osimhen a gennaio? Dipende dalle necessità delle varie squadre, magari qualcuno si fa male o qualcuno non ha il rendimento che si sperava e allora le squadre decidono di intervenire, può essere che a gennaio ci saranno le sirene che non ci sono state in estate”. “Derby d’Italia? Partita divertente, d’intrattenimento, ma a mio avviso se l’Inter vince in casa 4-2 non può pareggiare 4-4”.