Quifinanza.it - Asili nido e aziendali, cosa sono e la situazione Italia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ridurre lo stress da lavoro e gestire al meglio i propri figli, ecco perché sempre più lavoratori cercano. Sepoi, ancora meglio. Grazie a essi, infatti, si riesce a lavorare meglio e si può tornare prima al proprio impiego dopo un congedo di maternità o paternità. In più, ci si sente più tranquilli in quanto si ha la certezza che il proprio bambino sarà ben accudito. Maesattamente e come funzionano gli, quellie qual è lagenerale inglie quelliGlidelle strutture educative che ospitano bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed hanno l’obiettivo di favorire la loro crescita. Gli, invece, hanno lo stesso fine dei primi mamessi disposizione dall’azienda per i propri dipendenti.