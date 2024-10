Ilrestodelcarlino.it - All’Ente Concerti di Pesaro più di 157mila euro l’anno, ma i bilanci sono segreti

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Non c’è solo Amat che organizza e gestisce spettacoli teatrali aricevendo dal Comune un milione di. Spiccano altre associazioni che chiedono e ricevono finanziamenti. Come l’Ente, storica associazione privata che organizza eventi musicali. Leggendo i dati pubblicati dal proprio sito, si vede che nel 2023 ha incassato 157.370,86di contributi pubblici (78.870,86 dal Ministero dei Beni culturali, 46.500 dalla Regione Marche, 30mila dal Comune die 2mila dal Comune di Urbania). A questi si aggiungono 38.700in versamenti figurativi per l’utilizzo gratuito di sale e teatri. L’associazione ha scelto di non rendere noti i(cioè entrate, uscite e quali spese ha sostenuto) perché non si è iscritta al registro unico del terzo settore.