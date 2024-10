Rompipallone.it - UFFICIALE – Dimissioni in Italia, il motivo: c’è l’annuncio su Capuano

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 27 Ottobre 2024 22:09 di Simone Davino A dir poco clamoroso quel che è successo oggi, in, in merito al dietro-front in panchina. L’allenatore ha rassegnato le. Lo ha fatto pubblicamente e lo ha detto davanti alle telecamere, nella Tv della squadra, ai canali ufficiali. Ha deciso di prendere voce in quella che definisce “una cosa mai vista in 35 anni di carriera”, una roba della quale spiega di “non essere degno”, accendendo luci a dir poco clamorose, sulla situazione che c’è. Chiede di parlare col presidente, lo fa pubblicamente, nella notizia che arriva oggi insull’addio dalla panchina del club, con la società adesso chiamata a scegliersi un altro allenatore, in una situazione complessa e che non è migliorata, appunto, da quando il tecnico dimissionario si è seduto sulla panchina.