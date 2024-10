L’amante della moglie si presenta a casa alle 3 di notte: pensionato gli spara e lo uccide (Di domenica 27 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese. L'omicida, Walter Budri, pensionato, si trova ora in carcere. La vittima si chiamava Dritan Hakaj. Fanpage.it - L’amante della moglie si presenta a casa alle 3 di notte: pensionato gli spara e lo uccide Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto nellatra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese. L'omicida, Walter Budri,, si trova ora in carcere. La vittima si chiamava Dritan Hakaj.

