Empoli pareggio prima dell’Inter | il Parma si divora la rimonta!

(Di domenica 27 ottobre 2024), della nona giornata di Serie A, termina 1-1. I toscani, che nella prossima giornata ospiteranno l’Inter, sbloccano su autogol. I padroni di casa pareggiano i conti ma sbagliano nel finale. PRIMO TEMPO –, sfida valida per la nona giornata di Serie A, si prende il lunch match della domenica. Allo Stadio Tardini la tifoseria spinge per un ritorno alla vittoria, dopo l’avvio di campionato tutt’altro che positivo. L’obiettivo dei toscani, che nella prossima affronteranno in casa l’Inter, è identico. Il primo tempo della sfida vede un grande equilibrio in campo da parte delle due squadre e una serie di occasioni insidiose per ciascuna. Il risultato però si sblocca solo al 35?, con la squadra ospite che trova il vantaggio grazie all’autogol del gialloblu Coulibay, nel tentativo di anticipare Fazzini in area di rigore.