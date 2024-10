Serie C Vis travolgente, notte magica al Benelli (Di sabato 26 ottobre 2024) VIS PESARO 4 CARPI 0 VIS PESARO (3-4-1-2): Palomba, Coppola (28’ st Ceccacci), Zoia; Peixoto, Paganini, Pucciarelli, Cannavò (17’ st Orellana); Di Paola (17’ st Tonucci); Nicastro, Okoro (38’ st Molina). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Nina, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte. CARPI (3-4-1-2): Sorzi; Calanca, Zagnoni, Panelli (1’ st Figoli); Tcheuna, Contiliano, Forapani (28’ st Nardi), Cecotti (1’ st Mazzali); Sereni; Saporetti (22’ st Stanzani), Sall (22’ st Gerbi). All. Serpini. A disp. Lorenzi, Pezzolato, Verza, Amayah, Zoboletti, Puletto. Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Reti: 19’ pt e 39’ st Nicastro, 36’ pt e 26’ st Okoro. Note: spettatori 1.422 (689 abbonati, 80 ospiti), incasso 10.754 euro; ammoniti Saporetti, Contiliano, Forapani, Coppola, Munari, Zoia, Orellana; angoli 4-6; recupero 0’ + 3’. PESARO La fame di vittoria saziata tutta in una volta. Sport.quotidiano.net - Serie C Vis travolgente, notte magica al Benelli Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) VIS PESARO 4 CARPI 0 VIS PESARO (3-4-1-2): Palomba, Coppola (28’ st Ceccacci), Zoia; Peixoto, Paganini, Pucciarelli, Cannavò (17’ st Orellana); Di Paola (17’ st Tonucci); Nicastro, Okoro (38’ st Molina). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Nina, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte. CARPI (3-4-1-2): Sorzi; Calanca, Zagnoni, Panelli (1’ st Figoli); Tcheuna, Contiliano, Forapani (28’ st Nardi), Cecotti (1’ st Mazzali); Sereni; Saporetti (22’ st Stanzani), Sall (22’ st Gerbi). All. Serpini. A disp. Lorenzi, Pezzolato, Verza, Amayah, Zoboletti, Puletto. Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Reti: 19’ pt e 39’ st Nicastro, 36’ pt e 26’ st Okoro. Note: spettatori 1.422 (689 abbonati, 80 ospiti), incasso 10.754 euro; ammoniti Saporetti, Contiliano, Forapani, Coppola, Munari, Zoia, Orellana; angoli 4-6; recupero 0’ + 3’. PESARO La fame di vittoria saziata tutta in una volta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carpi, che crollo a Pesaro. E Lazzaretti lascia lo stadio - Biancorossi travolti dalla Vis che chiude la partita già nella prima frazione. Il patron abbandona il ’Benelli’ dopo il raddoppio dei padroni di casa. (ilrestodelcarlino.it)

Gubbio senza scampo con la Pianese tra errori e assenze. Finisce 3-1 per i toscani - PIANCASTAGNAIO - Non è una serata da Gubbio, che sul piccolo campo della neopromossa Pianese incassa la seconda sconfitta consecutiva e la quarta nelle ultime sei giornate facendo ... (ilmessaggero.it)

Il programma. Pescara in campo domani a Lucca - Sommario: Risultati e prossime partite della Serie C girone B. Pescara in testa, seguita da Ternana e Virtus Entella. Lucchese e Milan Futuro fanalini di coda. (msn.com)

Il gol da polli che non fa dormire Abate, Stellone respira con la doppietta del baby Okoro - Sei anticipi dell'undicesimo turno in Lega Pro: la Ternana manca il sorpasso in vetta e fa disperare il tecnico Ignazio Abate, Okoro lancia la Vis Pesaro. Tris per Pianese e Arzignano. (sport.virgilio.it)